Dubbeldam rouwt om overleden ‘gouden’ paard De Sjiem

Springruiter Jeroen Dubbeldam heeft afscheid moeten nemen van De Sjiem, het paard waarmee hij olympisch kampioen werd op de Spelen van 2000 in Sydney. De combinatie zegevierde een jaar daarna ook in de Grote Prijs van Aken, één van de meest prestigieuze wedstrijden in de paardensportwereld. De schimmel overleed op 33-jarige leeftijd.

“Met pijn in het hart hebben we vandaag afscheid moeten nemen van De Sjiem”, schrijft Dubbeldam op Facebook. “Bedankt voor alle geweldige successen die je me hebt bezorgd, maar vooral voor alle lessen die ik heb geleerd en de tijd die we samen hebben doorgebracht.”

Dubbeldam (49) kreeg De Sjiem in 1996 onder zijn hoede. “Hij viel op door zijn uitstraling, een echte persoonlijkheid”, zei de springruiter enkele jaren geleden over de schimmel. “Je kon toen al wel zien dat hij niet de makkelijkste was.”

De combinatie Dubbeldam-De Sjiem behaalde heel wat grote successen. Het paard ging in 2005 met pensioen. Tijdens het CHIO van Aken kreeg De Sjiem dat jaar een staande ovatie van de bijna 40.000 toeschouwers. De stal van Dubbeldam in het Overijsselse dorp Weerselo draagt de naam van het dier waarmee hij in Sydney olympisch goud pakte.