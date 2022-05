Groenewegen wint Veenendaal-Veenendaal voor vierde keer

Wielrenner Dylan Groenewegen heeft voor de vierde keer Veenendaal-Veenendaal gewonnen. De 28-jarige Amsterdammer was na 195,2 kilometer de sterkste in de massasprint. Groenewegen schreef de eendagskoers in 2015, 2016 en 2018 ook op zijn naam.

De afgelopen twee jaar ging Veenendaal-Veenendaal niet door als gevolg van de coronapandemie. De Australiƫr Zak Dempster had in 2019 de laatste editie gewonnen.

Groenewegen boekte zijn vierde overwinning van dit seizoen. De sprinter van de Australische ploeg BikeExchange-Jayco won twee etappes in de Ronde van Saudi-Arabiƫ en een rit in Hongarije.