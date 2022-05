Leclerc in derde training Spanje fractie sneller dan Verstappen

Max Verstappen heeft in de derde en laatste training voor de Grote Prijs van Spanje de tweede tijd gereden. De regerend wereldkampioen in de Formule 1 was in zijn Red Bull een fractie minder snel dan Charles Leclerc in zijn Ferrari. Het verschil was 7 honderdsten.

George Russell reed in zijn Mercedes de derde tijd. Hij gaf 0,148 seconde toe op Leclerc, die op het Circuit de Catalunya ook de snelste was in de eerste en tweede vrije training. Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton zat er ook goed bij met de vierde tijd in zijn Mercedes.

Leclerc is de leider in het kampioenschap. Hij heeft 19 punten voorsprong op Verstappen, die de vorige twee races won. De race in Spanje is de zesde van het seizoen. Later zaterdag is de kwalificatierace, waarin de startvolgorde voor de grand prix op zondag wordt bepaald.

De strijd om poleposition kan wel eens spannend worden gezien de kleine verschillen in de derde training. Voor het eerst lijkt Mercedes ook mee te dingen naar een plek vooraan in de startopstelling. Hamilton en Russell konden tot nog toe dit seizoen de auto’s van Ferrari en Red Bull niet volgen, maar een aerodynamische ‘upgrade’ heeft de Duitse auto beduidend sneller gemaakt, vooral op de rechte stukken.

Verstappen zocht in de laatste training vooral naar de juiste balans voor een snelle ronde later op het hete asfalt in de kwalificatie. Een goede startpositie is belangrijk in de Spaanse Formule 1-race, want inhalen is traditioneel niet eenvoudig op Circuit de Catalunya en meestal komt de coureur die van pole start ook als eerste aan de finish. Hamilton won de afgelopen vijf edities, Verstappen boekte in 2016 in Spanje zijn eerste overwinning in de Formule 1.

De laatste training kende geen grote incidenten, hoewel Mick Schumacher al snel de pits opzocht omdat zijn achterremmen in de brand vlogen. De Spaanse thuisrijder Carlos Sainz zette in zijn Ferrari de vijfde tijd neer en de Mexicaan Sergio PĂ©rez van Red Bull de zesde. De top 6 zat binnen de halve seconde van elkaar.