Sprinter Nizzolo niet meer van start in Giro d’Italia

De Italiaanse wielrenner Giacomo Nizzolo heeft de Ronde van Italië verlaten. Zijn ploeg Israel-Premier Tech meldt dat de sprinter zich in de tweede week van de Giro “niet 100 procent” voelde en zijn normale niveau niet wist te halen. Vrijdag sprintte Nizzolo in de dertiende etappe naar de achtste plaats. Dat was zijn derde top 10-notering na een eerdere derde en vijfde plaats in de rituitslag.

“In overleg met Giacomo is besloten hem uit koers te halen om te onderzoeken of er sprake is van onderliggende problemen en te herstellen met het oog op de tweede helft van het seizoen”, meldt de Israëlische WorldTour-ploeg.

“Ik ben teleurgesteld dat ik de Giro moet verlaten. Het is een van mijn favoriete koersen en ik was er zeer gemotiveerd aan begonnen”, zegt de 33-jarige Nizzolo, die vorig jaar nog een rit won en eerder twee keer de puntentrui mee naar huis nam. “In de tweede week merkte ik dat ik niet de goede benen had. Ik hoop dat het team nog een mooi resultaat behaalt.”