Teleurgestelde Dumoulin: het is op, het is leeg

Wielrenner Tom Dumoulin heeft de Ronde van ItaliĆ« gedesillusioneerd verlaten. “Het is op, het is leeg”, zei Dumoulin zichtbaar aangeslagen bij de NOS nadat hij was afgestapt tijdens de veertiende etappe. De 31-jarige Limburger kneep na een kleine 50 kilometer in de remmen en verliet de Giro.

“Ik kom gewoon niet vooruit. Ik ben leeg en krijg geen kracht op de pedalen zonder dat het overal pijn doet. Het zit er gewoon niet in. Ik heb op dit moment geen antwoord voor je wat het is en waarom ik dit jaar niet vooruit kom. Ik weet het niet”, zei Dumoulin, die in het algemeen klassement op de 31e plaats stond op ruim 19 minuten van de roze trui.

“Ik wist dat ik niet de beste benen had deze Giro. Gelukkig heb ik nog een mooie tijdrit gereden en een heel mooie dag beleefd met Koen Bouwman”, zo doelde de klimmer van Jumbo-Visma op de zege van zijn teamgenoot in de zevende etappe. “Maar ik wist dat mijn niveau verre van goed was. Ik had mezelf voorgenomen: het enige wat ik nu kan doen, is alles eruit halen en in ieder geval deze ronde in de benen krijgen. Ik keek er heel erg naar uit om te finishen in Verona. Maar het lijf is gewoon op. Dit is een heel grote teleurstelling.”

Dumoulin gaat naar huis om deze deceptie te verwerken. “En dan? Dat weet ik nog niet.”