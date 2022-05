Tennisser Haase mist eerste toernooizege sinds 2016

Tennisser Robin Haase is er net niet in geslaagd voor het eerst sinds 2016 weer een toernooi te winnen. Op de challenger van Sjimkent in Kazachstan was de Oezbeek Sergei Fomin zaterdag in de finale te sterk voor de 35-jarige Hagenaar: 7-6 (4) 6-3.

Voor Haase, mede door tal van blessures afgezakt naar plaats 324 op de wereldranglijst, was het zijn eerste finale sinds begin 2020. Toen moest hij in Bangkok opgeven vanwege fysieke problemen. Zijn laatste toernooizege boekte Haase op een challenger in de Roemeense stad Sibiu. Op het hoogste niveau, de ATP Tour, zegevierde hij twee keer op het toernooi van Kitzb├╝hel (in 2011 en 2012).