Verstappen betreurt missen pole door mankementje in Red Bull

Poleposition is belangrijk in de Grote Prijs van Spanje en Max Verstappen had die eerste startpositie graag veroverd, maar hij moest in de kwalificatierace op het veeleisende Circuit de Catalunya zijn laatste snelle ronde afbreken. “Mijn DRS ging niet open”, zei de wereldkampioen. “Daardoor voelde het alsof ik ineens vermogen kwijt was en de snelheid eruit was. Heel jammer.”

Een betrouwbaarheidsprobleem wilde de coureur van Red Bull het niet noemen. “Nee, dit heb ik vorig seizoen heel vaak gehad en het is heel makkelijk op te lossen.”

De coureur van Red Bull moest wel toezien dat zijn grote rivaal Charles Leclerc aan de haal ging met de pole. Hoewel de coureur uit Monaco in zijn eerste run spinde in zijn Ferrari en daarmee een snelle ronde verknalde, herpakte hij zich met een fabelachtig snelle tweede run. Hij klokte 1.18,750 op het snikhete asfalt.

Verstappen kon desondanks redelijk tevreden zijn, want zijn eerste run in de laatste van de drie kwalificatiesessies bleek snel genoeg om de tweede startplek te pakken. Hij hield met zijn tijd van 1.19,073 de Spaanse thuisrijder Carlos Sainz van Ferrari achter zich en was ook sneller dan de Brit George Russell, die in zijn Mercedes de vierde tijd neerzette.

“Ik had uiteraard graag de pole willen hebben, maar als ik zie hoe het weekend tot nog toe is verlopen, is een plekje op de voorste startrij goed. Ik heb de topbalans nog niet gevonden. Het is ook niet heel verrassend, want Leclerc heeft dit seizoen al vaker voor mij gestaan in de kwalificaties.”