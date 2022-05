Verstappen tweede in kwalificatie Spanje, pole voor Leclerc

Het is Max Verstappen in de Formule 1 niet gelukt poleposition te veroveren voor de Grote Prijs van Spanje. De regerend wereldkampioen eindigde in zijn Red Bull als tweede in de kwalificatierace. Charles Leclerc was op het snikhete asfalt van Circuit de Catalunya de snelste in zijn Ferrari. De Spanjaard Carlos Sainz kwam voor zijn massaal aanwezige thuispubliek tot de derde tijd.

Verstappen won dit jaar al drie grands prix en staat tweede in de WK-stand met 19 punten achterstand op Leclerc. Lewis Hamilton won de laatste vijf edities van de Grote Prijs van Spanje. Verstappen boekte in 2016 in Spanje zijn allereerste triomf in de Formule 1.