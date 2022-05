Bouwman gaat knokken voor de bergtrui in Giro

Koen Bouwman benutte zondag de beklimming naar Pila-Les Fleurs om de bergtrui in de Ronde van Italië te heroveren op de Italiaan Diego Rosa. De Nederlander van Jumbo-Visma wacht na de rustdag van maandag een zware week met tal van cols in Noord-Italië. “Ik zal er voor moeten vechten om de trui te behouden”, keek Bouwman, in de eerste Giroweek al ritwinnaar, bij Eurosport vooruit.

“Natuurlijk ben ik blij dat ik de trui weer terug heb. Ik wilde eigenlijk op de tweede klim ook voor de punten gaan, maar de rug ging steeds meer zeer doen. Daarna heb ik het maar rustig aan gedaan. Er wacht nog een zware week.” Bouwman had niet alleen het heroveren van de bergtrui in zijn achterhoofd toen hij vroeg in de vijftiende etappe meeging in een ontsnapping. Met een groep van een kleine dertig renners, onder wie de latere winnaar Giulio Ciccone uit Italië, bereikte hij de eerste col waar hij de punten kon pakken. Maar de Giro is nog lang, besefte Bouwman die niet forceerde. “In de bus zeiden we vanochtend al: eigenlijk begint de Giro pas de komende week.”