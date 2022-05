Ciccone soleert naar zege in bergrit Giro d’Italia

De Italiaanse wielrenner Giulio Ciccone heeft de vijftiende etappe van de Ronde van Italië gewonnen. Het was een zware bergrit met aankomst op hoogte in Cogne. Ciccone, die ploeggenoot is van Bauke Mollema bij Trek-Segafredo, reed op de slotklim weg bij een aantal medevluchters.

Op ruim anderhalve minuut van Ciccone finishte de Colombiaan Santiago Buitrago als tweede. De Spanjaard Antonio Pedrero werd derde. Alle drie vormden ze geen gevaar voor de klassementsmannen, die op een kleine acht minuten na de winnaar binnen kwamen. De Ecuadoraan Richard Carapaz behield de zaterdag veroverde leiderstrui. Hij leidt het klassement voor de Australiër Jai Hindley en de Portugees João Almeida. De verschillen zijn miniem. Koen Bouwman, de Nederlander van Jumbo-Visma die eerder in de rit deel uitmaakte van een grote kopgroep, heroverde de bergtrui. Martijn Tusveld, ook een van de renners uit de vroege kopgroep, werd vijfde, Bauke Mollema achtste.

Maandag volgt er een rustdag, waarna het dinsdag verder gaat met weer een zware Alpenrit.

Richting de eerste klim – Pila-Les Fleurs van de eerste categorie – ontstond een kopgroep van een kleine dertig renners. Er waren liefst acht Nederlanders mee, onder anderen ook Mathieu van der Poel en Thymen Arensman. Bouwman ging er op de klim alleen vandoor en verzekerde zich van de bergpunten.

In de afdaling sloten Van der Poel en Tusveld aan. Aan het begin van de tweede klim – de Verrogne, op papier de zwaarste van de dag – had het oranje-drietal ruim anderhalve minuut voorsprong op hun eerdere compagnons. De klassementsmannen volgden al op meer dan 5 minuten. Het drietal hield het niet vol. Bouwman was de eerste die stil kwam te staan en voorbij werd gesneld door een drietal onder wie Ciccone. De 27-jarige Italiaan bereikte als eerste de top, voor Buitrago. Alleen de Brit Hugh Carthy en Pedrero volgden. Na een afdaling sloten Tusveld en de Portugees Rui Costa aan de voet van de slotklim weer aan. Daar versnelde Ciccone meteen, op het steilste stuk. Het was het juiste moment. Nadat zijn ploeg met de Spanjaard Juan Pedro López tien dagen de leiderstrui had, volgde nu de gewenste ritzege.