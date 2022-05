Fans Formule 1 op banken voor Verstappen en Sainz

Max Verstappen en met name Carlos Sainz zijn kort voor aanvang van de Grote Prijs van Spanje luid toegejuicht door het massaal aanwezige publiek. Ondanks de hitte, het is meer dan 30 graden Celsius, zijn er ongeveer 110.000 fans van de Formule 1 aanwezig op de tribunes langs het Circuit de Catalunya bij Barcelona.

De Spanjaard Sainz kreeg het meeste applaus tijdens de traditionele rijdersparade. De coureur van Ferrari ontbrak op de open wagen die met de coureurs aan boord een rondje over het circuit reed. Hij vermaakte de duizenden in Ferrari-rood gestoken Spanjaarden vanaf de kant met een soort luchtdrukpistool waarmee hij presentjes het publiek in schoot. “Dit is het beste gevoel dat je kunt krijgen voor de race. Onbeschrijflijk”, zei Sainz, die vanaf de derde plek start. Hij aast in zijn 147e grand prix op zijn eerste overwinning.

De Nederlandse fans van wereldkampioen Verstappen zijn ook weer met duizenden vertegenwoordigd. Ook zij gingen op de banken toen hun idool voorbij kwam. “Fantastisch om te zien dat er zoveel mensen zijn gekomen. Het is lekker warm ik hoop op een mooie race. Ik hoop ook dat we het probleem met de DRS hebben opgelost’’ zei de Nederlander, die zaterdag in de kwalificatie door dat technische mankement geen laatste snelle ronde kon rijden in zijn Red Bull. Hij start om 15.00 uur als tweede achter de Ferrari van Charles Leclerc.