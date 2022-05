Giro-etappe eindigt bergop met Carapaz als nieuwe leider

Een week na de spectaculaire aankomst op de Blockhaus wacht het peloton in de Giro d’Italia weer een etappe met een aankomst bergop. De vijftiende rit voert over 178 kilometer van Rivarolo Canavese naar Cogne in de Italiaanse Alpen. Er staan drie beklimmingen op het programma: twee van de eerste categorie, terwijl de klim naar de finishplaats tot de tweede categorie wordt gerekend. De slotklim begint op ruim 22 kilometer voor de finish.

Richard Carapaz rijdt voor het eerst in deze Giro in de roze trui. De Ecuadoraan, in 2019 winnaar van de Italiaanse ronde, nam zaterdag in de heuvelachtige rit rond Turijn de leiding in het algemeen klassement over van de Spanjaard Juan Pedro López. Carapaz (Ineos Grenadiers) heeft 7 seconden voorsprong op de Australiër Jai Hindley van Bora-hansgrohe. Diens teamgenoot Wilco Kelderman is de beste Nederlander op de dertiende plek.

