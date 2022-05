Griekspoor wilde na stunt als eerste weten of Max had gewonnen

Tallon Griekspoor was na zijn stunt op Roland Garros vooral bezig met de afloop van de Grote Prijs van Spanje in de Formule 1. De nummer 2 van Nederland is een groot fan van de koningsklasse van de autosport.

“Toen ik de baan op ging lag hij vijfde en mijn eerste vraag aan mijn coaches na mijn wedstrijd was: heeft Max gewonnen?”, zei Griekspoor na zijn zege op de als 25e geplaatste Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina (2-6 6-0 6-4 6-3).

“Mijn coaches werden eigenlijk ook wel een beetje gek en zeiden dat ik zelf eens een keer moest genieten. Maar ik was zó met Max bezig. En Charles Leclerc is uitgevallen, dus het was een mooie dag.”

Een mooie dag ook op persoonlijk vlak, want nooit eerder wist de nummer 64 van de wereld een wedstrijd te winnen in het hoofdtoernooi in Parijs. “Zo voelde het niet, want het is niet dat het debuut er onverwacht is gekomen. Ik heb hier in het verleden gewoon niet geweldig gespeeld”, aldus Griekspoor (25).

“Of het de mooiste zege is, is moeilijk te zeggen, want ook mijn zege op de US Open was mooi. Maar hij is goed op gravel, haalde hier vorig jaar de kwartfinales en was finalist in Monte Carlo. Dus ik ben wel heel blij met deze overwinning. Zeker omdat ik de afgelopen weken veel onzekerheid heb gehad door blessures en bijna niet heb kunnen trainen.”

Griekspoor baalde ervan dat hij al op zondag in actie moest komen, op de openingsdag van Roland Garros. “Ik ben hier vrijdag gekomen uit Genève en heb alleen zaterdag een uurtje gespeeld. Gezien de afgelopen weken had ik niet heel veel om op te leunen. Het was een kwestie van keihard werken en mezelf in de wedstrijd werken. Ik denk dat ik dat heel goed gedaan heb.”

Griekspoor komt pas woensdag weer in actie. Dan treft hij de Amerikaan Brandon Nakashima of Kamil Majchrzak uit Polen.