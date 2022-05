Pérez wil praten over teamorder Red Bull

Sergio Pérez offerde zich met lichte tegenzin op voor Max Verstappen in de Grote Prijs van Spanje. De Mexicaanse coureur van Red Bull kreeg de opdracht het de Nederlander niet moeilijk te maken toen hij tegen het einde van de race op het Circuit de Catalunya aan de leiding reed en Verstappen hem op verse banden naderde.

“Ik wil het intern wel bespreken, want ik had Max vroeg in de race ook al laten passeren en toen kreeg ik te horen dat ik die positie later zou terugkrijgen”, zei Pérez. “Ik reed een andere strategie en had graag geprobeerd die goed af te maken, maar de drie-stopper van Max was de betere strategie. Hadden ze die voor mij bedacht, dan had ik de race gewonnen.”

Pérez was er tijdens de race niet helemaal blij mee dat hij moest inbinden. “Niet echt eerlijk, maar oké”, riep hij over de boordradio. Na de race was er berusting. “Vooraf wisten we niet welke strategie de juiste zou zijn, dus mopper ik niet. Hij had mij waarschijnlijk toch wel ingehaald en ik ben heel blij met het teamresultaat. We moeten dit succes koesteren.’’