Roland Garros van start met drie Nederlandse tennissers

Roland Garros gaat zondagochtend van start met drie Nederlandse tennissers in het hoofdtoernooi. Zondag komen er direct twee mannen in actie: Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor. In het vrouwentoernooi maakt Arantxa Rus haar opwachting.

Van de Zandschulp heeft voor het eerst een geplaatste status op een grandslamtoernooi. Mocht de nummer 26 van de plaatsingslijst zijn eerste twee wedstrijden winnen, dan wacht hem bij de laatste 32 mogelijk een duel met dertienvoudig kampioen Rafael Nadal.

Van de Zandschulp (26) neemt het zondag op tegen de Rus Pavel Kotov, Griekspoor treft de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina, die als 25e geplaatst is.

De drie grootste kanshebbers voor de titel bij de mannen – Novak Djokovic, Nadal en Carlos Alcaraz – zitten in dezelfde helft van het schema, waardoor Djokovic en Nadal elkaar al bij de laatste acht kunnen treffen.

In het vrouwentoernooi is Iga Swiatek de grote favoriete. De Poolse nummer 1 van de wereld heeft al 28 duels op rij niet verloren.