Thiem verliest op Roland Garros weer in eerste ronde

Dominic Thiem is ook op Roland Garros niet verder gekomen dan de eerste ronde. De 28-jarige Oostenrijker, tweevoudig finalist in Parijs, verloor op de openingsdag met 6-3 6-2 6-4 van de Boliviaan Hugo Dellien.

Thiem maakte eind maart zijn rentree na een slepende polsblessure en sindsdien heeft hij nog niet gewonnen. Op alle zeven toernooien waar hij sinds zijn rentree in actie kwam, bleef hij in de openingsronde steken. Alleen in Belgrado wist de voormalig nummer 3 van de wereld een set te winnen.

Op het Court Simonne-Mathieu maakte Thiem een weifelende indruk en was zijn gebrek aan zelfvertrouwen duidelijk zichtbaar. Na iets meer dan 2 uur maakte de mondiale nummer 87 het af op zijn eerste wedstrijdpunt na een misser van Thiem.

In 2018 en 2019 haalde Thiem, in 2020 winnaar van de US Open, de finale op Roland Garros. Beide keren verloor hij van Rafael Nadal. Vorig jaar verloor de Oostenrijker ook al in de eerste ronde in Parijs, toen van de Spanjaard Pablo Andujar.