Van de Zandschulp in vier sets naar tweede ronde Roland Garros

Botic van de Zandschulp heeft zich verzekerd van een plek in de tweede ronde van Roland Garros. De beste tennisser van Nederland ontdeed zich in de openingsronde in vier sets van de Russische qualifier Pavel Kotov: 6-3 3-6 6-3 6-2.

De Nederlander maakte het op baan 12 na 2 uur en 37 minuten op eigen service af. Hij benutte pas zijn vierde wedstrijdpunt, met een smash.

Van de Zandschulp had het drie sets erg lastig met de nummer 143 van de wereld, die al drie kwalificatiewedstrijden had gewonnen. Nadat de Nederlander de derde set had gewonnen, liep hij in de vierde set in rap tempo uit. Hij plaatste meteen in de eerste game een break en deed dat bij 3-1 nog eens.

Halverwege de derde set kreeg Van de Zandschulp een waarschuwing omdat hij een bal het park af sloeg. Nadat hij zelf had gebroken, verloor hij vervolgens op ‘love’ – zonder een punt te pakken – zijn eigen servicegame. Hij had het lastig tegen de taaie Rus, die weinig onnodige fouten maakte en Van de Zandschulp voor ieder punt liet werken.

Toch won Van de Zandschulp ruim driekwart van de punten op zijn eerste opslag (77 procent) en hij noteerde tien aces. Kotov sloeg geen een ace.

Voorafgaand aan de wedstrijd wilde de Nederlander wachten totdat de regen zou stoppen en bij aanvang van de vierde set gaf hij opnieuw aan dat hij vond dat het te hard regende.

De 26-jarige Van de Zandschulp, opgeklommen naar plek 29 op de wereldranglijst, heeft voor het eerst in zijn loopbaan een geplaatste status op een grandslamtoernooi. In de tweede ronde neemt hij het op tegen de winnaar van het duel tussen de Italiaan Fabio Fognini en Alexei Popyrin uit Australiƫ. Mocht hij dat duel winnen, dan wacht hem mogelijk een treffen met Rafael Nadal.

Vorig jaar bereikte Van de Zandschulp ook de tweede ronde in Parijs, toen als qualifier. Begin dit jaar haalde hij op de Australian Open de derde ronde.