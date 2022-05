Van de Zandschulp kijkt nog niet te ver in het schema

Botic van de Zandschulp kijkt na zijn zege in de eerste ronde van Roland Garros nog niet te ver vooruit. In de derde ronde is mogelijk dertienvoudig kampioen Rafael Nadal zijn tegenstander.

“Het zou mooi zijn als het uiteindelijk zo mag zijn, maar eerst wacht mij woensdag nog een pittige opgave tegen Fabio Fognini”, zei Van de Zandschulp na de zege op de Rus Pavel Kotov. Later op de dag won Fognini in drie sets van de Australiër Alexei Popyrin.

“Toen ik wat lager stond op de ranking vond ik Fognini altijd een leuke speler. Het is ongelooflijk hoeveel talent hij heeft, maar het is ook de vraag hoe zijn pet staat. Ik denk dat hij alles kan. Hij heeft verschrikkelijk goede groundstrokes, veel gevoel, alleen hij serveert misschien iets minder. Daar liggen misschien kansen.”

Tegen qualifier Kotov had Van de Zandschulp het drie sets lastig, maar in de vierde set maakte hij het overtuigend af. “Ik vond dat hij heel goed begon en bijna geen cadeautjes gaf en sterk serveerde. Ik wist niet zo heel erg goed wat ik moest verwachten en het was een beetje zoeken. Ik ervoer ook misschien wel iets meer druk dan op voorgaande grand slams, omdat ik nu geplaatst ben. Maar gelukkig pakte ik in de derde en vierde set mijn kansjes.”

Van de Zandschulp trof met Kotov een speler die vanwege de oorlog in Oekraïne onder de neutrale vlag uitkomt, maar daar had de Nederlander geen boodschap aan. “Ik speel tegen een tegenstander en het maakt mij niet uit welke vlag hij achter zijn naam heeft”, aldus de nummer 29 van de wereld. “Ik heb er niet anders tegenaan gekeken.”