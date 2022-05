‘Veekay’ verwacht dat record Luyendijk in Indy 500 blijft staan

Het snelheidsrecord van Arie Luyendijk in de kwalificaties van de Indy 500 blijft nog wel even staan, verwacht Rinus van Kalmthout. De autocoureur uit Hoofddorp, die racet onder de naam Veekay, verraste zaterdag met een gemiddelde snelheid van 233,655 mijl per uur, omgerekend 376 kilometer per uur, over vier ronden op het ovaalvormige circuit van de Indianapolis Motor Speedway. Hij ging daarmee als op twee na snelste ooit door naar de tweede kwalificatie op zondag, waarin de pole voor de 106e editie van de 500 mijl van Indianapolis op 29 mei wordt bepaald.

Luyendijk reed zijn record van 236,986 mijl per uur, ruim 381 kilometer per uur, in 1996. “Normaal blijft het record van Arie nog minstens een jaar staan, want ik zit er ruim 3 mijlen vanaf. Maar ik ben natuurlijk heel blij. De snelheid verraste me. Het bewijst dat we een goede auto hebben en ik ga met vertrouwen een aanval doen op de poleposition.’’

Veekay zou dan in de voetsporen treden van Luyendijk, die drie keer de pole wist te pakken in de beroemde Amerikaanse langeafstandsrace. De inmiddels 68-jarige Nederlander won de Indy 500 twee keer. Van Kalmthout is bezig aan zijn derde jaar in de raceklasse voor het team van Ed Carpenter. Hij won al eens een race. Veekay startte vorig jaar als derde in de Indy 500 en eindigde als achtste.