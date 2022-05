Verstappen gaat in Spanje opnieuw duel aan met Leclerc

Het ziet ernaar uit dat de Grote Prijs van Spanje in de Formule 1 weer op een duel tussen Max Verstappen en Charles Leclerc uitdraait. De Nederlandse wereldkampioen en de WK-leider uit Monaco waren in de kwalificatie op het circuit van Barcelona het snelst. Leclerc start de race in zijn Ferrari van poleposition, Verstappen vertrekt in zijn Red Bull vanaf de tweede plek.

De race in Spanje is de zesde van het jaar en in de vorige vijf ging het ook al tussen Verstappen en Leclerc. Hoewel de Limburger drie races won, staat hij door twee nulscores wegens uitvalbeurten op de tweede plaats in het kampioenschap. Het verschil is 19 punten.

Ferrari lijkt met succes een nieuw aerodynamisch pakket te hebben doorgevoerd, want de rode bolide is volgens Leclerc iets stabieler en sneller geworden. Red Bull bracht voor het raceweekeinde in Spanje alleen het gewicht van de auto wat naar beneden. De coureurs verwachten zelf ook een spannende race, waarin bandenslijtage op het hete asfalt een belangrijke rol gaat spelen. De start is om 15.00 uur.