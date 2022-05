Verstappen scoort hattrick en neemt leiding over in WK Formule 1

Max Verstappen heeft een heuse hattrick in de Formule 1 te pakken. De wereldkampioen won de Grote Prijs van Spanje en dat was na Miami en Imola zijn derde zege op rij. De coureur van Red Bull beleefde extra plezier aan zijn overwinning op het snikhete circuit van Barcelona, omdat hij in het kampioenschap de leiding overnam van Charles Leclerc. De coureur uit Monaco moest de strijd voortijdig staken met motorpech bij zijn Ferrari.

Teamgenoot Sergio Pérez eindigde als tweede. De Mexicaan reed tegen het einde van de race aan de leiding, maar kreeg opdracht om de Nederlander voorbij te laten gaan. De Brit George Russell werd in zijn Mercedes derde.

Het was een bijzondere zege voor het oog van duizenden Nederlandse fans, die bij een temperatuur van 37 graden Celsius een curieuze race zagen. Verstappen beleefde namelijk een verre van vlekkeloze race. Na tien ronden duwde een windvlaag zijn Red Bull de grindbak in en vervolgens bleek zijn DRS niet te werken, het euvel dat hem ook al hinderde in de kwalificatie.

Doordat hij zijn achterklep niet kon opengooien om extra snelheid te genereren, was inhalen praktisch onmogelijk. Gevolg was dat hij rondenlang bleef steken achter Russell, die verrassend hard ging in zijn Mercedes. Ineens duelleerde Verstappen niet zoals verwacht met Leclerc, maar probeerde hij vol frustratie Russell in te halen.

Het geluk lachte de Nederlander onverwachts toe, omdat de Ferrari van Leclerc de geest gaf. De WK-leider reed op bijna de helft van de race comfortabel aan de leiding en ineens viel zijn Ferrari stil. Nadat hij zijn auto diep teleurgesteld had geparkeerd in de garage, kon Verstappen vol goede moed opnieuw beginnen.

Hij wisselde van banden en ging weer op jacht naar Russell en zijn teamgenoot Sergio Pérez, die door het uitvallen van Leclerc de nieuwe leider in de race werd. Nadat de Brit en de Mexicaan ook een pitstop hadden gemaakt, was de Nederlander na 38 van de 66 ronden al de koploper. Na een volgende pitstop van de Nederlander mocht Pérez nog even aan de leiding rijden, maar de teamleiding was onverbiddelijk. Het was niet de bedoeling dat de Mexicaan zou winnen. “Het is niet helemaal eerlijk, maar okay dan maar”, was zijn korte commentaar via de teamradio voordat hij de regerend wereldkampioen liet voorbijgaan.

Het was de 24e GP-zege voor Verstappen en in de eeuwige ranglijst is hij nu op gelijke hoogte gekomen met de Argentijn Juan Manuel Fangio, die in de jaren vijftig van de vorige eeuw vijf keer wereldkampioen werd.