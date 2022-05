WK-leider Leclerc valt met motorpech uit in Grote Prijs Spanje

Charles Leclerc, de leider in het wereldkampioenschap van de Formule 1, is bijna halverwege de Grote Prijs van Spanje uitgevallen. De Ferrari van de coureur uit Monaco viel ineens stil. Hij wist nog wel naar de pitstraat te rijden, maar moest zijn auto parkeren in de garage.

Leclerc reed comfortabel aan de leiding toen het technische probleem zich voordeed. De Monegask was van poleposition gestart en hield bij het ingaan van de eerste bocht Max Verstappen achter zich. De Nederlander zag Leclerc in de eerste rondjes langzaam van hem wegrijden.

Een windvlaag kreeg na tien ronden de Red Bull van Verstappen te pakken. De wereldkampioen vloog het grind in en viel terug van de tweede naar de vierde plaats. De Nederlander nam later de koppositie over in de race en zal bij winst de leiding in het kampioenschap overnemen van Leclerc, die door zijn uitvalbeurt geen punten scoorde.

“Ik heb geen idee wat er aan de hand was. Ik kreeg geen signalen dat er iets mis was , maar ineens had ik geen vermogen meer”, vertelde Leclerc. “Het is jammer, maar dit hoort bij racen. Het was kennelijk niet mijn dag. Ik probeer het positieve uit dit weekeinde te halen en dat is dat mijn auto snel was en fantastisch reed tot het moment dat er iets kapot ging. Wat dat precies was, zullen we moeten uitdokteren.”