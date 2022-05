Woods stapt uit PGA Championship na dramatische ronde

De Amerikaanse golfer Tiger Woods heeft zich zaterdag teruggetrokken uit het PGA Championship. De organisatie van de tweede major van het jaar heeft dat bekendgemaakt.

Woods had een dramatische derde ronde en ging rond in 79 slagen, een van zijn slechtste scores ooit op een major. De vijftienvoudig majorwinnaar had zichtbaar last van fysieke ongemakken. Op de vraag vlak na zijn ronde of hij nog doorgaat, antwoordde hij: “nou, ik heb pijn. Dat is wat ik zeker weet.”

De openingsdag van het PGA Championship was met 74 slagen ook al moeizaam voor Woods, maar hij herstelde zich in de tweede ronde met 69 slagen en haalde zo de cut waardoor hij het toernooi mocht vervolgen.

De 46-jarige Woods maakte in april op de Masters zijn rentree na ruim een jaar afwezigheid als gevolg van een auto-ongeluk. Hij liep daarbij zware verwondingen aan zijn rechterbeen op.