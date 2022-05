Deel van Ferrari-motor Leclerc moet worden vervangen

Het uitvallen van Charles Leclerc in de Grote Prijs van Spanje is veroorzaakt door een probleem met de turbo en met de MGU-H, een onderdeel van de motor waarmee uitlaatgassen kunnen worden omgezet naar energie. Leclerc reed aan de leiding in de race, toen hij in de 27e ronde ineens vermogen verloor en zijn Ferrari naar de pitsstraat moest rijden.

Na de ‘power unit’ uit de auto van Leclerc te hebben onderzocht, heeft Ferrari vastgesteld dat de turbo en de MGU-H beschadigd zijn en niet meer meer zijn te repareren, laat de renstal weten. Volgens de Italianen is het probleem echter niet opgetreden door een ontwerpfout of door de gebrekkige betrouwbaarheid van de onderdelen of andere onderdelen in de motor.

Het is nog niet duidelijk of voor Leclerc de onderdelen worden vervangen door nieuwe of door onderdelen waar hij al eerder mee reed. Leclerc nam eerder dit seizoen bij de GP van Miami zijn tweede krachtbron in gebruik. De coureurs mogen dit seizoen slechts drie turbo’s en MGU-H’s gebruiken. Als ze daarna moeten worden vervangen, kan dat een gridstraf opleveren.

Door het uitvallen raakte Leclerc de leiding in het WK kwijt aan Max Verstappen. De wereldkampioen van Red Bull heeft nu met 110 punten zes punten meer dan de Monegask.