Griekspoor treft Nakashima in tweede ronde Roland Garros

Tallon Griekspoor speelt in de tweede ronde van Roland Garros tegen de Amerikaan Brandon Nakashima. De nummer 75 van de wereld was in zijn eerste partij in vijf sets te sterk voor de Pool Kamil Majchrzak: 6-4 2-6 4-6 7-6 (3) 6-2. De 20-jarige Nakashima wist nooit eerder een wedstrijd te winnen op Roland Garros, ook niet in het kwalificatietoernooi.

Het duel tussen Griekspoor en Nakashima wordt woensdag gespeeld. De twee troffen elkaar nog niet eerder.

Botic van de Zandschulp staat in de tweede ronde tegenover de Italiaan Fabio Fognini, de mondiale nummer 51. Ook die wedstrijd wordt woensdag gespeeld.

Griekspoor en Van de Zandschulp komen dinsdag eerst nog in actie in het dubbelspel. Ze nemen het om 11.00 uur op tegen Wesley Koolhof en zijn Britse partner Neal Skupski. Ook dubbelspecialisten Jean-Julien Rojer en Matwé Middelkoop treden dinsdag aan. Zij vormen een duo met respectievelijk Marcelo Arévalo uit El Salvador en Rohan Bopanna uit India.