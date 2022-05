Osaka opnieuw snel uitgeschakeld op Roland Garros

Naomi Osaka is op Roland Garros opnieuw snel uitgeschakeld. De 24-jarige Japanse, viervoudig grandslamwinnares, verloor met 7-5 6-4 van de Amerikaanse Amanda Anisimova.

Na precies anderhalf uur benutte Anisimova, de nummer 27 van de plaatsingslijst, haar derde wedstrijdpunt met een backhand langs de lijn. Anisimova en Osaka konden elkaar al in de eerste ronde treffen, omdat de Japanse is weggezakt op de wereldranglijst.

De 24-jarige Osaka, tegenwoordig de mondiale nummer 38, is in Parijs nog nooit verder gekomen dan de derde ronde. Vorig jaar trok ze zich terug nadat er commotie was ontstaan over haar besluit om de persconferenties over te slaan. Daarop dreigde het toernooi haar te diskwalificeren, waarna ze zelf besloot zich terug te trekken.

Anisimova (20) haalde in 2019 als tiener de halve finales op Roland Garros. Ze verloor toen van de uiteindelijke winnares Ashleigh Barty.

Osaka gaf na haar vroege uitschakeling aan dat ze niet zeker is of ze volgende maand gaat deelnemen aan Wimbledon. Tennisbonden WTA en ATP hebben besloten geen punten toe te kennen op het derde grandslamtoernooi van het jaar, als reactie op het besluit van Wimbledon om Russische en Belarussische tennissers te weren vanwege de oorlog in Oekraïne.

“De beslissing om geen punten toe te kennen, heeft invloed op de wijze waarop ik het grasseizoen inga”, bekende Osaka, die ook op Wimbledon nog nooit voorbij de derde ronde is gekomen. “Ik zou graag weer wat meer ervaring opdoen op gras, maar het is soort van zinloos. Ik ben namelijk een type dat gemotiveerd wordt door het verbeteren van mijn ranking.”

Osaka heeft haar beste resultaten tot op heden behaald op de Australian Open en de US Open. In 2018 en 2020 was ze de beste op de US Open, in 2019 en 2021 schreef ze het grandslamtoernooi in Melbourne op haar naam.