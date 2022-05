Titelhoudster Krejcikova in Parijs verrast door Frans talent

Titelhoudster Barbora Krejcikova is op Roland Garros in de eerste ronde blijven steken. De Tsjechische nummer 2 van de wereld verloor na een voortvarende start met 1-6 6-2 6-3 van het Franse talent Diane Parry. De partij op het overdekte Court Philippe Chatrier duurde ruim 2 uur.

Parry maakte het af met een forehand, die te machtig bleek voor de kampioene van vorig jaar. De jonge speelster stak een tikkeltje verbijsterd haar beide armen de lucht in voor het uitzinnige Franse publiek.

Na de eerste set wees niets erop dat een stunt van formaat mogelijk was. Parry pakte daarin op eigen opslag slechts drie punten, maakte liefst veertien onnodige fouten en ze leek onder de indruk van het centercourt.

De 19-jarige Parry is de mondiale nummer 97. Ze deed drie jaar geleden al mee aan Roland Garros en won toen op 16-jarige leeftijd een wedstrijd. Tijdens de afgelopen twee edities verloor ze in de openingsronde.

Ze is de laagst geklasseerde speelster die in Parijs de nummer 2 van de plaatsingslijst weet uit te schakelen sinds Arantxa Rus in 2011. Elf jaar geleden zorgde de Nederlandse voor een daverende verrassing door Kim Clijsters uit te schakelen. Rus was destijds de nummer 114 van de wereld.

Krejcikova pakte vorig jaar zeer verrassend de titel in Parijs. In de finale was ze in drie sets te sterk voor de Russin Anastasija Pavljoetsjenkova, die dit jaar ontbreekt op Roland Garros.

Eerder op de dag bereikte de Poolse Iga Swiatek wel overtuigend de tweede ronde. Zij stond slechts twee games af tegen Lesja Tsoerenko: 6-2 6-0.