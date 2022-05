Van Kalmthout start net als vorig jaar als derde in Indy 500

Autocoureur Rinus (Veekay) van Kalmthout heeft zich net als vorig jaar als derde gekwalificeerd voor de beroemde Indy 500. Hij start daarmee op 29 mei op de eerste startrij op de Indianapolis Motor Speedway. De 21-jarige Nederlander klokte een gemiddelde snelheid van 233,385 mijl per uur (375,6 kilometer per uur) en moest alleen de Nieuw-Zeelander Scott Dixon en de Spanjaard Alex Palou voor zich dulden.

Veekay had zich met de een na beste snelheid geplaatst voor de laatste zes in de kwalificatie op de ‘Brickyard’ van Indianapolis. Daarin kon hij net niet tippen aan de gemiddelde snelheid die Palou had neergezet. Daarna bleek ook Dixon nog rapper met 234,046 mij per uur (376,7 kilometer per uur). Die veroverde daarmee voor de vijfde keer de poleposition van de Indy 500.

Van Kalmthout staat in het klassement tiende met 113 punten. Vorig jaar was hij ook derde in de kwalificatie achter Dixon en de Amerikaan Colton Herta. Toen finishte hij in de race als achtste.