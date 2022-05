Tennisster Rus slaat grastoernooi van Rosmalen over

Tennisster Arantxa Rus doet volgende maand niet mee aan het grastoernooi van Rosmalen. Dat heeft ze besloten naar aanleiding van de beslissing van de ATP en WTA om geen punten voor de wereldranglijst toe te kennen op Wimbledon.

“Tegelijkertijd met Rosmalen is er ook een WTA-toernooi op gravel in Valencia en omdat er op Wimbledon toch geen punten te verdienen zijn, trek ik mijn gravelseizoen liever nog even door”, zei Rus (31) na haar nederlaag op Roland Garros. De beste Nederlandse tennisster verloor in Parijs in drie sets van de Kazachse Elena Rybakina (1-6 7-5 2-6).

Tijdens de laatste editie van het enige WTA-toernooi op Nederlandse bodem, in 2019, haalde Rus de tweede ronde. Ze verloor toen van Kiki Bertens.

Het grastoernooi van Rosmalen begint op maandag 6 juni. Het evenement geldt als voorbereidingstoernooi voor Wimbledon, waar dit jaar geen punten voor de wereldranglijst te verdienen zijn. Dat hebben de tennisbonden bepaald als reactie op het besluit van de Britten om Russische en Belarussische tennissers te weren vanwege de oorlog in Oekraïne.