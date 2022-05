Tennisster Rus verliest weer in eerste ronde Roland Garros

Het is Arantxa Rus niet gelukt om zich voor het eerst in tien jaar te plaatsen voor de tweede ronde van Roland Garros. De beste tennisster van Nederland verloor met 6-1 5-7 6-2 van de Kazachse Elena Rybakina (22), de nummer 16 van de plaatsingslijst.

De partij was maandagavond om iets na 21.30 uur onderbroken wegens de regenval in Parijs. De 31-jarige Rus stond op dat moment in de tweede set met 4-2 voor, maar na de hervatting stond ze snel met 5-4 achter. Ze overleefde bij die stand een wedstrijdpunt dankzij een sterke forehand, sleepte er een derde set uit, maar daarin was de Kazachse duidelijk te sterk.

Na 2 uur en 20 minuten benutte Rybakina haar tweede wedstrijdpunt, omdat Rus een backhand in het net sloeg.

In de derde set kwam Rus van een 2-0-achterstand terug tot 2-2 en ze kreeg toen een breakpoint. Rybakina won alsnog de game en liep daarna weg. In de slotfase werd het duel enkele minuten stilgelegd vanwege motregen.

In 2012 wist de 31-jarige Rus, de nummer 78 van de wereld, voor het laatst een wedstrijd te winnen in Parijs. Ze reikte toen uiteindelijk tot de vierde ronde, haar beste resultaat ooit op een grandslamtoernooi. Sindsdien won ze nog maar drie wedstrijden op de grand slams. De laatste overwinning op een major dateert van januari 2020, toen ze een wedstrijd won op de Australian Open.

Rybakina, die zestiende staat op de wereldranglijst, haalde vorig jaar de kwartfinales in Parijs. Ze versloeg toen in de vierde ronde Serena Williams.

Rus was de enige Nederlandse vrouw in het hoofdtoernooi. Bij de mannen bereikten Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp zondag wel de tweede ronde.