Tsjech Hirt houdt Arensman van ritzege in Giro d’Italia

Jan Hirt heeft zijn ploeg Intermarché – Wanty Gobert de tweede ritzege in de Giro d’Italia bezorgd. De Tsjech won de zestiende etappe, een rit met drie zware beklimmingen, waaronder de gevreesde Mortirolo, voor Thymen Arensman, die 7 seconden later binnenkwam. De finish lag na de laatste col en een korte technische afdaling in Aprica.

Het is de eerste ritzege in de WorldTour voor de 31-jarige Tsjech. Dit jaar schreef hij eerder een rit en het klassement van de Ronde van Oman op zijn naam. In de Ronde van Italië pakte de Belgische ploeg eerder een ritzege met de Eritreeër Biniam Girmay.

De roze trui blijft in het bezit van Richard Carapaz. De Ecuadoraan van Ineos Grenadiers overleefde aanvallen van onder anderen de Spanjaard Mikel Landa en de Australiër Jai Hindley. Hindley won het sprintje van de achtervolgers en eindigde als derde. Door de 4 bonificatieseconden is hij op 3 seconden van Carapaz gekomen in het algemeen klassement. João Almeida volgt op 44 seconden en Landa op 59 seconden.

De zestiende etappe was de rit met de meeste hoogtemeters, maar liefst 5268 meter moest er worden overbrugd. Op weg naar de eerste col van de dag ontstond er een kopgroep met onder anderen Mathieu van der Poel en Pascal Eenkhoorn. Eenmaal op de Goletto di Cadino aanbeland sloten tal van renners aan onder wie Wout Poels, Thymen Arensman, Wilco Kelderman en Koen Bouwman, de drager van de bergtrui. Het werd te steil voor Van der Poel. Bouwman liet zich in de sprint op de top verrassen door zijn concurrent Giulio Ciccone.

Richting de voet van de Passo del Mortirolo viel de kopgroep van twintig renners uit elkaar. Een eerste groep, met Poels, Bouwman en Arensman, begon met een kleine minuut voorsprong op onder anderen Ciccone. Het peloton volgde op zo’n 5 minuten. Bouwman kwam als eerste boven op de Mortirolo en pakte belangrijke punten voor de bergtrui.

In de afdaling voor de slotklim, de Valico di Santa Cristina, demarreerde Lennard Kämna uit de kopgroep, waar Bouwman en later ook Poels waren weggevallen. Arensman zette in het steile stuk van de klim alleen de achtervolging in en kreeg weer gezelschap van Hirt. Het duo achterhaalde de Duitser en daarna liet de Tsjech ook Arensman achter. Die kwam nog bijna terug in de afdaling, maar greep net naast zijn eerste profzege.

Bij de klassementsrenners konden alleen Carapaz en Hindley volgen op een versnelling van Landa. Vincenzo Nibali en Almeida moesten het trio laten gaan, dat op iets meer dan een minuut van Hirt finishte.