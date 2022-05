Brit Yates stapt af in Giro d’Italia

De Brit Simon Yates heeft de Ronde van Italiƫ woensdag in de zeventiende etappe verlaten. De renner van BikeExchange-Jayco won deze Giro twee ritten, maar had tussentijds al zo veel tijd verloren dat hij een goed klassement kon vergeten. Yates won de tweede etappe, een tijdrit in Boedapest, en de spectaculaire veertiende etappe met aankomst in Turijn.

Tussendoor kwam hij in de openingsweek ten val in de rit naar de Etna, waarbij hij zijn knie blesseerde. Ook leek hij moeite te hebben met de hitte, halverwege de Giro. Yates stond 21e in het algemeen klassement.

De 29-jarige Brit leek in 2018 op weg naar de eindzege in de Giro tot een ongelooflijke inzinking twee dagen voor het einde. Nadat hij dat jaar de Vuelta had gewonnen, keerde hij de jaren erna vier keer terug in de Giro. Het leverde een achtste plaats (2019) en een derde plaats (2021) op. Net als in 2020 haalde Yates dit jaar het einde niet.