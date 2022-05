Colombiaan Buitrago houdt Leemreize af van ritzege in Giro

De jonge Nederlander Gijs Leemreize is er net niet in geslaagd de zeventiende etappe van de Ronde van Italië te winnen. De renner van Jumbo-Visma reed alleen voorop, maar werd kort voor de top van de laatste klim achterhaald door de Colombiaan Santiago Buitrago. De coureur van Bahrain Victorious, net als Leemreize 22 jaar oud, ging er meteen vandoor en bereikte alleen de finish bij het bergmeer van Lavarone.

Leemreize, die op 35 seconden als tweede finishte, was de beklimming van de laatste col begonnen in het gezelschap van Mathieu van der Poel. Nadat die moest afhaken, leek de renner uit Ruurlo op weg naar zijn eerste succes als profrenner. Buitrago verhinderde dat met zijn eerste zege op WorldTour-niveau. Hij won eerder een rit in de Ronde van Saudi-Arabië.

De klassementsrenners kwamen zo’n 3 minuten na de ritwinnaar binnen. De Ecuadoraan Richard Carapaz (Ineos) behield de leiderstrui. Hij heeft 3 seconden voorsprong op de Australiër Jai Hindley. De Spanjaard Mikel Landa volgt op ruim 1 minuut. Donderdag volgt een laatste vlakke rit. De Giro eindigt zondag na nog twee bergritten met een individuele tijdrit.

Bij de eerste helling, ongeveer halverwege de zware bergetappe, reed er een kopgroep van zo’n 25 man naar boven, onder wie Van der Poel, Leemreize en Koen Bouwman. De groep met klassementsrenners volgde op 5 minuten. Bouwman, de leider in het bergklassement, pakte er de punten zoals hij dat ook op de tweede col, de Passo del Vetriolo van de eerste categorie, deed. Dat leverde nog eens 40 punten op, waarmee de renner van Jumbo-Visma zich zo langzaamaan zeker mag wanen van de winst van het bergklassement.

Leemreize snelde als eerste naar beneden, gevolgd door Van der Poel. Het tweetal had al snel een voorsprong van meer dan een minuut op de achtervolgers. Samen begonnen ze aan de Monte Rovere, een beklimming over 8 kilometer met een gemiddelde stijging van 9,9 procent. Van der Poel versnelde, was Leemreize even kwijt maar de vijf jaar jongere landgenoot sloot weer aan om vervolgens zelf de aanval te kiezen. Bijna boven achterhaalde Buitrago hem. Net voor de top brak Leemreize en was zijn Colombiaanse leeftijdsgenoot gevlogen. “Ik bedank mijn ploeg en mijn familie. Dit is zo mooi”, zei de ritwinnaar, bezig aan zijn derde jaar bij Bahrain.