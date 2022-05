Finale WK volleybal in Omnisport in plaats van Gelredome

De finale van het WK volleybal voor vrouwen dat dit jaar in Nederland wordt gehouden is verplaatst van Gelredome naar Omnisport in Apeldoorn. De organisatie van het toernooi, waarvoor behalve in Nederland ook in Polen wedstrijden worden gehouden, heeft dat in overleg met wereldvolleybalbond FIVB en de betrokken overheden besloten. De kostenbesparing die het korter huren van het Arnhemse stadion oplevert, is volgens de organisatie nodig om een gezonde financiële exploitatie te waarborgen.

Het toernooi start op 23 september met in Nederland duels in Arnhem, Apeldoorn en Rotterdam. Het Nederlandse team onder leiding van Avital Selinger speelt alle groepswedstrijden in Gelredome, waar meerdere speelvelden zullen liggen. Het stadion van Vitesse wordt na de eerste groepsfase niet meer als speellocatie gebruikt.

“De huidige economische situatie en de gevolgen van de minimaal twee jaar coronapandemie dwingen ons tot een aanpassing van de huidige toernooiopzet”, zegt Michel Everaert, directeur van volleybalbond Nevobo. “De finale in Apeldoorn houden levert een substantiële besparing op waarmee wij het WK op een financieel verantwoorde wijze kunnen organiseren. Dit stelt ons ook in staat om onze ambities onverminderd voort te zetten om van het WK een onvergetelijk mondiaal feest met grote maatschappelijke impact te maken.”

Gelredome wordt nog wel als hoofdlocatie beschouwd van het WK. Alle 24 deelnemende landen zijn in de eerste fase van het toernooi ondergebracht in verschillende Gelderse gemeenten. De provincie Gelderland heeft met het huisvesten van alle deelnemende teams en 45 wedstrijden, waaronder de opening, twee kwartfinales, een halve finale, de finale en de strijd om de derde plaats een centrale rol in dit WK. In Rotterdam (Ahoy) wordt de tweede groepsfase afgewerkt.

Bij de groepswedstrijden van Nederland in Gelredome is plaats voor zo’n 9000 toeschouwers. Omnisport, waar eerder al grote toernooien plaatsvonden, breidt voor de duels in de eindfase uit naar een capaciteit van ruim 6500 zitplaatsen.

De verplaatsing zal worden betreurd door Selinger en zijn vrouwen. De bondscoach stelde anderhalf jaar geleden het WK als hoofddoel. “Met een finale in het Gelredome waar 30.000 toeschouwers in kunnen. Als dat geen inspiratiebron is, dan weet ik het ook niet meer”, sprak hij destijds.