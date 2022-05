Finland opnieuw afgevoerd van racekalender MotoGP

Finland moet weer een jaar langer wachten op de terugkeer van de MotoGP. De internationale motorsportfederatie en rechtenhouder Dorna hebben de race die voor dit jaar op 10 juli stond gepland met een jaar uitgesteld. Werkzaamheden aan het nieuwe circuit KymiRing hebben vertraging opgelopen en tevens vindt de organisatie van het WK wegrace de ‘geopolitieke situatie’ te riskant. Finland grenst aan Rusland, dat in oorlog is met Oekraïne.

Finland hield voor het laatst in 1982 een grand prix in de motorsport. De MotoGP zou al in 2020 terugkeren naar het Noord-Europese land, maar de uitbraak van het coronavirus zorgde de afgelopen twee jaar voor uitstel.

De MotoGP telt door het wegvallen van Finland dit jaar twintig grands prix. Het seizoen is inmiddels zeven races onderweg. De TT van Assen is 26 juni de elfde in de reeks.