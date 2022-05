Griekse tennisster Sakkari kan reeks van vorig jaar niet herhalen

De Griekse tennisster Maria Sakkari is op Roland Garros niet verder gekomen dan de tweede ronde. De halvefinaliste van vorig jaar verloor in twee tiebreaks van Karolína Muchová uit Tsjechië. Het werd 7-6 (5) 7-6 (4) voor de nummer 81 van de wereld. De twee sets namen liefst 2 uur en 28 minuten in beslag.

De als vierde geplaatste Sakkari verloor vorig jaar bij de laatste vier van de uiteindelijke winnares Barbora Krejcikova. Het werd toen 9-7 in de derde set.

Van alle vier de halvefinalisten van vorig jaar zit alleen de Sloveense Tamara Zidansek nog in het toernooi. De Tsjechische titelhoudster Krejcikova werd in de openingsronde uitgeschakeld en de Russin Anastasija Pavljoetsjenkova, finaliste tijdens de vorige editie, meldde zich geblesseerd af.

Sakkari (26), sinds maandag de nummer 3 van de wereld, haalde in 2021 ook de laatste vier op de US Open.