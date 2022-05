Kickboksers Hari en Overeem in oktober weer tegen elkaar

Kickboksers Badr Hari en Alistair Overeem nemen het op 8 oktober in de Gelredome voor een derde keer tegen elkaar op. Dat meldt organisator Glory woensdag.

De twee zwaargewichten ontmoetten elkaar eerder in 2008 en 2009, waar ze allebei een gevecht wonnen via een knok-out in de eerste ronde. De 42-jarige Overeem ondertekende vorig jaar een contract bij Glory, waardoor een nieuw optreden tegen Hari tot de mogelijkheden behoort.

“We zijn er trots op dat we dit uitzonderlijke gevecht op het grootste podium in de sport kunnen leveren”, zegt topman Scott Rudmann van Glory. “Zowel Overeem als Hari hebben hun erfenis op het spel staan in dit trilogiegevecht en het belooft een historische avond te worden.”

Overeem is de enige vechter die wereldtitels won in de disciplines K-1, Strikeforce en Dream en ook was hij titeluitdager voor de UFC Heavyweight Championship. Hij zou vorig jaar al zijn debuut maken bij Glory, maar hij moest zich wegens een blessure afmelden voor de ontmoeting met Rico Verhoeven.