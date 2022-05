Motorracer Van der Mark uit roulatie met nieuwe beenbreuk

Het is onduidelijk wanneer motorracer Michael van der Mark zijn rentree kan maken. De Nederlandse wegracer uit het WK Superbike revalideert in Nederland van een operatie aan een breuk in zijn bovenbeen en wil van een specialist horen hoe lang hij rust moet houden. “De meningen over hoe lang hij moet herstellen lopen uiteen, dus willen we nog een arts met kennis van zaken raadplegen. Om die reden weten we nu nog niet hoeveel races hij moet overslaan”, zei de manager van de coureur uit Bergschenhoek.

Van der Mark miste afgelopen weekeinde de races op het circuit van Estoril in Portugal na een harde val in de eerste training. Hij liep een breuk op bij de kom van zijn heup en onderging in een ziekenhuis in Lissabon een operatie. De motorcoureur was nog maar net hersteld van een andere beenbreuk, die hij kort voor het seizoen opliep door een val van een mountainbike. Hij miste in april de openingsraces in Aragón, maar was er wel bij in ronde twee op het TT Circuit in Assen.

De eerstvolgende races zijn in het weekeinde van 11 en 12 juni in Misano, dan is er een maand pauze tot aan de races in Donington op 16 en 17 juli. “In Assen wilde Michael graag meedoen omdat het kampioenschap nog maar net begonnen was, maar nu is die druk er een beetje af. Hij moet de tijd nemen voor zijn herstel. Het is zijn heup, dat is een kwetsbare plek en we willen geen levenslang probleem. Vandaar ook dat we eerst wat medische vragen beantwoord willen”, aldus zijn manager.