Schumacher houdt vurig pleidooi voor behoud Grote Prijs Monaco

Autocoureur Mick Schumacher hoopt hartgrondig dat de Grote Prijs van Monaco niet van de kalender van de Formule 1 verdwijnt. “De race is al zo lang onderdeel van de Formule 1 en het is een historische plek. Het zou zonde zijn als we deze race kwijtraken. Monaco wordt alom beschouwd als een van de mooiste grands prix om te winnen”, zei de Duitse coureur van renstal Haas F1.

De toekomst van de Grote Prijs van Monaco, waarvan de 68e editie komend weekeinde plaatsvindt, is onzeker. Het contract loopt dit jaar af en er is nog geen nieuwe overeenkomst tussen de eigenaren van de Formule 1 en de promotor van de raceklassieker door de smalle straten van het prinsdom.

Schumacher wijst ook op de grote sportieve betekenis van een zege in Monaco. Wie de Indy 500, de 24 Uur van Le Mans én de Grand Prix van Monaco wint, verdient de Triple Crown. Alleen de Brit Graham Hill is dat gelukt. Van de huidige generatie aast Fernando Alonso op dat erepredicaat; de Spanjaard mist alleen nog de zege in de Indy 500. “Het is voorlopig niet voor mij weggelegd, maar ik zou het doodzonde vinden als deze uitdaging verdwijnt”, zegt de 23-jarige zoon van Michael Schumacher. De zevenvoudig wereldkampioen won in zijn rijke carrière vijf keer de Grote Prijs van Monaco.