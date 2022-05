Tennisster Lamens debuteert op grastoernooi van Rosmalen

Tennisster Suzan Lamens heeft een wildcard gekregen voor het Libéma Open, het grastoernooi van Rosmalen. De Nederlands kampioene uit Berkel en Rodenrijs maakt haar debuut op de grasbanen van het Autotron.

“Het jaar kent tot nu toe alleen maar hoogtepunten voor mij”, zegt Lamens. “Ik ben ook heel blij en dankbaar dat ik een wildcard mag ontvangen voor het Libéma Open. Ik ga er alles aan doen om mijn beste tennis te laten zien.”

Lamens slaagde er vorige week niet in zich via de kwalificaties te plaatsen voor het hoofdtoernooi op Roland Garros. De nummer 169 van de wereld verloor in Parijs in de tweede kwalificatieronde van de Slowaakse Rebecca Sramkova. Vorige maand debuteerde de 22-jarige Lamens op de WTA Tour. Ook werd ze toegevoegd aan het nationale team voor de Billie Jean King Cup.

Demi Schuurs neemt deel aan het vrouwendubbel. De winnares van de dubbeltitel in 2018 speelt met haar Amerikaanse partner Desirae Krawczyk. Samen wonnen ze dit jaar het WTA-toernooi in Stuttgart. Bij het dubbeltoernooi voor de mannen zijn de nummers 1 en 2 van de wereld present: de Brit Joe Salisbury en de Amerikaan Rajeev Ram. Ook Wesley Koolhof en de Brit Neal Skupski, die de jaarranglijst voor dubbelteams aanvoeren, komen naar Rosmalen, waar ze onder anderen Robin Haase en Matwé Middelkoop treffen, de winnaars van het ABN AMRO World Tennis Tournament. Botic van de Zandschulp vormt een duo met de Amerikaan Mackenzie McDonald.