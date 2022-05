Tsitsipas knokt zich op Roland Garros in vijf sets langs Musetti

Stefanos Tsitsipas heeft zich in de eerste ronde van Roland Garros in vijf sets langs de Italiaan Lorenzo Musetti geknokt. De finalist van vorig jaar stond met 2-0 in sets achter, maar won toch met 5-7 4-6 6-2 6-3 6-2.

De partij was pas na middernacht afgelopen. Om 00.33 uur benutte de als vierde geplaatste Tsitsipas zijn derde wedstrijdpunt met een sterke service. De vijfsetter op het Court Philippe Chatrier duurde 3 uur en 34 minuten. Sinds enkele jaren worden er in Parijs ook avondwedstrijden gespeeld op het centercourt.

De 23-jarige Tsitsipas liep in de eerste set uit naar 4-1, maar hij won vervolgens slechts één van de elf daaropvolgende games. Met de nodige moeite verzekerde Musetti zich uiteindelijk van winst van de tweede set, waarna Tsitsipas zijn niveau opkrikte en de mondiale nummer 66 met aanvallend tennis aan het twijfelen bracht. De jonge Italiaan ging steeds meer missen, terwijl de vechtersmentaliteit van de Griek naar boven kwam.

Vorig jaar baarde de 20-jarige Musetti, die door experts wordt beschouwd als een toekomstig wereldtopper, opzien door tegen Novak Djokovic een 2-0-voorsprong in sets te nemen. In het restant pakte hij toen nog maar één game en bij een 4-0-achterstand in de vijfde set gaf hij op. Djokovic won uiteindelijk het toernooi door in de finale Tsitsipas in vijf sets te verslaan.

In de tweede ronde neemt Tsitsipas het op tegen de Tsjech Zdenek Kolar. De outsider voor de titel zit aan de andere kant van het schema dan Novak Djokovic, Rafael Nadal en Carlos Alcaraz.