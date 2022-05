US Open-kampioene Raducanu uitgeschakeld op Roland Garros

De Britse tennisster Emma Raducanu is op Roland Garros in de tweede ronde uitgeschakeld. De 19-jarige Britse, vorig jaar winnares van de US Open, verloor in drie sets van Aljaksandra Sasnovitsj uit Belarus. Het werd 3-6 6-1 6-1 voor de nummer 47 van de wereld.

De als twaalfde geplaatste Raducanu won de eerste set dankzij twee servicebreaks, maar in het restant pakte ze nog maar twee games. Na ruim twee uur maakte Sasnovitsj het af met een backhand langs de lijn.

Begin dit jaar verloor Raducanu, de nummer 12 van de wereld, op de Australian Open ook in de tweede ronde.

Sasnovitsj (28) bereikte voor het eerst de derde ronde in Parijs. Vier jaar geleden verloor ze in de tweede ronde van Kiki Bertens.