Van de Zandschulp voor het eerst naar laatste 32 op Roland Garros

Botic van de Zandschulp heeft zich voor het eerst in zijn loopbaan geplaatst voor de derde ronde van Roland Garros. De nummer 26 van de plaatsingslijst zag de Italiaan Fabio Fognini in de derde set opgeven. Van de Zandschulp stond met 6-4 7-6 (2) 3-2 voor.

Fognini liet zich behandelen aan zijn rechteronderbeen en speelde in de slotfase met een bandage om zijn been. Na iets meer dan 2 uur stapte Fognini naar het net, op het moment dat de Nederlander nog maar drie games nodig had voor de overwinning.

In de tweede set maakte Van de Zandschulp een 5-1-achterstand ongedaan en in de eerste set stond hij met 4-3 en een break achter.

De flamboyante Fognini wisselde op baan 6 fraaie winners af met onnodige fouten. Met een reeks missers bood hij Van de Zandschulp in de tweede set de kans terug te komen en ook in de tiebreak was de nummer 9 van de wereld erg slordig. Van de Zandschulp liet het initiatief in veel rally’s aan zijn tegenstander en profiteerde dankbaar van de fouten. In totaal maakte Fognini 48 onnodige fouten.

Fognini haalde in 2011 de kwartfinales op Roland Garros, zijn beste resultaat op een grandslamtoernooi. De voormalige top 10-speler is nu de mondiale nummer 51.

Van de Zandschulp (26) neemt het in de derde ronde op tegen Rafael Nadal als de dertienvoudig kampioen woensdagavond de Fransman Corentin Moutet weet te verslaan. Vorig jaar verloor de beste Nederlander in de tweede ronde van de Spanjaard Alejandro Davidovich Fokina.