Voor Murray zal Wimbledon nooit als demonstratietoernooi voelen

Andy Murray denkt dat Wimbledon volgende maand niet als een demonstratietoernooi wordt ervaren. Dat meldt de Schot als reactie op spelers die stelden dat het grandslamtoernooi mogelijk gaat aanvoelen als een ‘exhibition’ nu er geen punten worden toegekend.

“Ik volg golf op de voet en heb geen idee hoeveel punten voor de wereldranglijst de winnaar van de Masters ontvangt”, schreef Murray op Twitter. “Mijn vrienden en ik houden van voetbal en niemand van ons is ermee bezig hoeveel punten er worden toegekend aan de winnaar van het WK.”

Murray ontbreekt deze week op Roland Garros en is al in voorbereiding op het grasseizoen. “Over een paar weken zullen er niet veel mensen mee bezig zijn hoeveel rankingpunten een tennisser krijgt voor het winnen van een derde ronde. Ze zullen zich wel herinneren wie het toernooi heeft gewonnen. Wimbledon zal nooit aanvoelen als een demonstratietoernooi.”

Tennisbonden WTA en ATP besloten geen punten toe te kennen op Wimbledon, omdat het toernooi in Londen heeft bepaald dat tennissers uit Rusland en Belarus niet welkom zijn op de All England Lawn Tennis and Croquet Club.

De 35-jarige Murray, tegenwoordig de nummer 67 van de wereld, won Wimbledon in 2013 en in 2016.