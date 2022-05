Zwemmers Kamminga en Steenbergen winnen in Barcelona

Zwemmers Arno Kamminga en Marrit Steenbergen hebben woensdag tijdens de Mare Nostrum-wedstrijden in Barcelona goud behaald. In het zwembad van Club NataciĆ³ Sant Andreu won Kamminga de 200 meter schoolslag in een tijd van 2.08,65. Steenbergen was in 54,16 seconden de beste op de 100 meter vrije slag.

“Het ging weer lekker”, zei Kamminga. “Ik had plezier in deze 200 meter. Dat laat de tijd wel zien. Die was een stuk beter dan afgelopen weekend in Monaco.” Kamminga deed in Monaco 2.10,91 over zijn race. De 26-jarige Katwijker bleef in Barcelona de Japanners Ryuya Mura en Yu Hanaguruma voor. “Zij gaan allebei naar het wereldkampioenschap volgende maand. Het niveau is hier heel hoog.”

De tijd van Steenbergen was goed voor een WK-limiet. “Ik ben er heel blij mee. Het is mijn beste tijd sinds december 2021”, zei de Nederlandse.

Donderdag staan er opnieuw Mare Nostrum-wedstrijden op het programma in Barcelona. Komend weekend wordt het drieluik van deze zwemwedstrijden afgesloten in het Franse Canet-en-Roussillon.