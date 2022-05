Basketballers Boston Celtics één zege verwijderd van finale NBA

De basketballers van Boston Celtics hebben het vijfde duel met Miami Heat gewonnen en zijn nu nog één overwinning verwijderd van deelname aan de grote NBA-finale. De Celtics wonnen in Miami met 93-80 en kunnen het vrijdag voor eigen publiek afmaken. De zeventienvoudig NBA-kampioen stond in 2010 voor het laatst in de finale van de Amerikaanse topcompetitie.

Boston Celtics nam voor het eerst de leiding in de best-of-sevenserie van de finale in het oosten. Miami Heat had het eerste en derde duel gewonnen, maar de Celtics trokken de stand steeds weer gelijk. Woensdagavond in Florida stond de thuisclub halverwege de wedstrijd met 5 punten voor. Boston Celtics trok het duel in het derde kwart echter naar zich toe.

Jayson Tatum maakte 22 punten en pakte 12 rebounds, Jaylen Brown was de topschutter bij de Celtics met 25 punten. Bij de Heat moest het vooral komen van Bam Adebayo (18 punten). Jimmy Butler, doorgaans de topschutter van de Heat, kwam niet verder dan 13 punten.

In het westen koerst Golden State Warriors af op het kampioenschap en daarmee een plek in de grote NBA-finale. De Warriors staan tegen Dallas Mavericks met 3-1 voor. De ploeg uit San Francisco kan de serie donderdag voor eigen publiek beslissen.