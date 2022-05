Michael van Gerwen is bij de zestiende en laatste reguliere speelronde van de Premier League uitgeschakeld in de kwartfinales. De Brabantse darter verloor in Newcastle met 6-4 van Michael Smith.

‘Mighty Mike’ is al zeker van de halve finales van de Premier League, net als Jonny Clayton, die na vijftien speelronden aan de leiding gaat met 37 punten. Van Gerwen staat tweede met 31 punten. De play-offs met halve finales en de finale zijn op 13 juni in Berlijn.