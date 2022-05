De Bondt bezorgt Alpecin-Fenix opnieuw ritsucces in Giro d’Italia

Dries De Bondt heeft Alpecin-Fenix de derde ritzege in de Giro d’Italia bezorgd. De Belg won in de achttiende etappe na 156 kilometer tussen Borgo Valsugana en Treviso de sprint van een kopgroep van vier renners. De Bondt klopte de Italiaan Eduardo Affini van Jumbo-Visma, de Deen Magnus Cort Nielsen en de Italiaan Davide Gabburo.

Voor De Bondt is het de eerste ritzege in de Ronde van Italië en de zesde profzege. Zijn team Alpecin-Fenix won in deze Giro eerder ritten met Mathieu van der Poel en met de Italiaan Stefano Oldani.

De kopgroep van vier renners kreeg al snel toestemming van het peloton, waar de Portugese nummer 4 van het klassement João Almeida na een positieve coronatest niet meer van start was gegaan. De ploegen van met name de sprinters Arnaud Démare en Mark Cavendish hoopten op een massasprint. Het viertal kreeg daarom ook geen heel grote voorsprong, slechts zo’n 2 minuten.

Met de beklimming van de steile Muro di Ca’ del Poggio op zo’n 50 kilometer van de finish, werd de voorsprong van de kopgroep iets groter, maar niet meer dan 3 minuten. Toch kregen de renners van Quick-Step – Alpha Vinyl en Groupama-FDJ het gat met de koplopers niet meer dicht. De Italiaan Alberto Dainese won op 14 seconden de sprint van het peloton voor Arnaud Démare, de Franse sprinter die de puntentrui draagt.

De roze trui blijft in het bezit van Richard Carapaz. De Ecuadoraan van Ineos Grenadiers heeft 3 seconden voorsprong op de Australiër Jai Hindley. De renner van Bora-hansgrohe kwam op achterstand binnen vanwege een lekke band in de slotkilometers, maar kreeg dezelfde tijd als het eerste peloton.

De Ronde van Italië duurt nog tot en met zondag. Er volgen nog twee bergetappes en een tijdrit in Verona.