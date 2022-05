Haarhuis hoopt op ‘onverschrokken’ Van de Zandschulp tegen Nadal

Paul Haarhuis hoopt dat Botic van de Zandschulp vrijdag in de derde ronde van Roland Garros onverschrokken op de baan staat tegenover Rafael Nadal, al dertien keer winnaar in Parijs. De captain van het Nederlandse Daviscup-team ziet tegen de 21-voudig grandslamkampioen met name op fysiek vlak kansen voor zijn kopman.

“Botic zal met lef moeten gaan spelen en zichzelf echt in de wedstrijd moeten werken, waardoor er een bepaald geloof kan groeien. Hij moet zich aan Nadal spiegelen. Oftewel: je gaat aan jou niks zien, maar aan mij ook niet. En jij gaat er gewoon elk punt staan, maar weet dat ik dat ook ga doen”, aldus Haarhuis.

“De druk ligt niet bij hem, tenzij hij zichzelf de druk oplegt dat hij de derde moet zijn die Nadal hier verslaat. Hij moet ongelooflijk taai zijn en gewoon zijn eigen wedstrijd spelen. Er zullen misschien tien mensen voor hem zijn, want hij speelt tegen een soort tennisgod voor de Fransen.”

Ondanks de indrukwekkende staat van dienst van Nadal ziet Haarhuis ook kansen voor de beste tennisser van Nederland. “Je moet een plan bedenken hoe jij denkt te kunnen winnen. Daarbij hou je rekening met de zwakke punten van Nadal, maar die zijn er bijna niet. Dus dan kom je misschien tot de conclusie dat je van je eigen spel moet uitgaan en gaandeweg moet je dan kijken of je aanpassingen moet doen”, aldus de captain.

“Botic staat er misschien fysiek wel beter voor dan Nadal, die nog nooit zo’n slechte voorbereiding op Roland Garros heeft gehad als de afgelopen maanden. Hij heeft weinig wedstrijden gespeeld en door blessures ook minder kunnen trainen. Dus misschien krijgt Botic wel het gevoel dan hij wel fitter is.”

Haarhuis kijkt uit naar een “speciale wedstrijd”, die hij vanuit de box van Van de Zandschulp gaat volgen. “Er is een hoop aandacht voor de wedstrijd en dat is mooi, maar als hij er met 6-1 6-3 6-2 af gaat, krijg je niet meteen een enorme boost voor het Nederlands tennis. Het zal ook een beetje afhankelijk zijn van de uitslag”, aldus Haarhuis.

“Botic heeft afgelopen jaar vertrouwen getankt en bewezen dat hij met dit soort spelers mee kan. Niemand verwacht dat hij hem gaat pakken, al verliest hij met 6-2 6-2 6-2. Je speelt wel tegen de allerbeste gravelspeler aller tijden.”