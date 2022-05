Oud-kampioene Halep op Roland Garros verrast door Chinese tiener

Voormalig kampioene Simona Halep is op Roland Garros al in de tweede ronde uitgeschakeld. De 30-jarige nummer 19 van de wereld verloor na een goede start met 2-6 6-2 6-1 van de elf jaar jongere Zheng Qinwen uit China.

Halep schreef het grandslamtoernooi in Parijs in 2018 op haar naam. Vier jaar geleden was ze in de finale in drie sets te sterk voor de Amerikaanse Sloane Stephens. Een jaar na haar titel op Roland Garros was ze ook de beste op Wimbledon.

De pas 19 jaar oude Zheng, de mondiale nummer 74, stond nooit eerder in het hoofdtoernooi van Roland Garros. Ze maakte begin dit jaar op de Australian Open haar debuut op grandslamniveau. In Melbourne haalde ze de tweede ronde.